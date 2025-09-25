Мечтана дъщеричка: Риана роди третото си дете (СНИМКИ)

Риана отново стана майка! 37-годишната изпълнителка на "Love On The Brain" е посрещнала третото си бебе, Роки Айриш Майърс, от рапъра A$AP Rocky в събота, 13 септември. Тя сподели новината в социалните медии, като публикува първите няколко снимки на малката си дъщеричка. На снимката се вижда Риана, която държи бебето Роки, облечено в розово боди. Тя включи и снимка на малките розови ръкавички на бебето, които са с панделки в горната част. Риана носи и пръстен с надпис "Мама" за този специален момент.

"Роки Айриш Майърс, 13 септември 2025 г.", написа музикалната звезда под снимките, отбелязвайки и своя любим.

Rocki Irish Mayers

Sept 13 2025

🎀 pic.twitter.com/ibHGXxegTN — Rihanna (@rihanna) September 24, 2025

Щастие x 3

На 5 май двойката, която е заедно от 2020 г., разкри, че очаква третото си дете. Риана показа за първи път коремчето си, докато се разхождаше из Ню Йорк, а 36-годишният A$AP потвърди щастливата новина на червения килим на Met Gala 2025.

Двамата вече са родители на двама сина: RZA, роден през 2022 г., и Riot, роден през 2023 г. Въпреки че Риана и Роки не са планирали активно да създадат семейство, когато е станало ясно, че очакват първото си дете, изпълнителката на "Work" е казала пред "Vogue", че двамата "със сигурност не са планирали да спрат". "Винаги съм мислила, че първо ще се омъжа, после ще имам бебе, но кой, по дяволите, казва, че трябва да е така", каза тя пред списанието през април 2022 г. "Със сигурност няма да позволя това да ми попречи да бъда майка."

След голямото разкритие за бременността на двойката на гала вечерта Met Gala 2025, ексклузивен източник сподели пред "PEOPLE", че двойката е "развълнувана от разрастването на семейството си". Източникът обясни и защо двойката иска да има деца с малка възрастова разлика. "Риана винаги е искала голямо семейство, така че не може да бъде по-развълнувана. Риана и Роки са развълнувани, че семейството им се разраства, и нямат търпение да дадат на момчетата си още едно братче или сестриче", сподели ексклузивният източник пред "PEOPLE".

"Те искаха децата им да са на близка възраст, за да могат да растат заедно и да споделят близка връзка", добави източникът. "Те се чувстват толкова благословени и са толкова благодарни за този нов етап в живота им. Това е много специален момент."