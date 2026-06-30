Мила Кунис издаде тайната на щастливия брак с Аштън Къчър (ВИДЕО)

По време на участието си в епизод на американско дневно телевизионно токшоу, водено от актрисата Дрю Баримор (The Drew Barrymore Show) от понеделник, 22 юни, Мила Кунис говори открито за връзката си със съпруга си Аштън Къчър. Кунис, която се запознава с него още като тийнейджърка по време на снимките на сериала "That "70s Show", сподели, че според нея бракът им е по-лесен, защото двамата са израснали заедно.

"Омъжих се за най-добрия си приятел. Но ако се върна назад – когато отново се събрахме, бях на 27 години. Тогава вече бях съвсем различен човек от този, който бях на 25, а още повече на 21 или 19", започва тя. "Преминаваш през различни промени, развиваш се. Надявам се да израстваш и да се променяш."

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"Но той ме познаваше през всички тези етапи, а аз познавах него – през доброто, лошото и грозното, както се казва, и обратното", казва Кунис за 48-годишния Къчър. "Така че когато отново се събрахме, не беше нужно тепърва да се опознаваме.", сподели тя и допълни, че не е имало нужда да разкриват тепърва тайните си.

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Тя подчерта също, че между двамата няма нищо скрито.

"Основните ни ценности, основата на връзката ни – всичко е изградено върху уважение, защото се познаваме, откакто аз бях на 14, а той на 19 години", продължава Кунис. Според нея именно това е направило прехода през различните етапи на живота много по-лесен.

"Виждаш как хората могат да растат и да се развиват. Освен това, знаем, че във всеки момент от живота си ще можем да продължим да израстваме заедно, защото вече сме го правили", казва тя. "Затова всичко се случва по-естествено. Има спокойствие и доверие."

Според Кунис със съпругът ѝ винаги ще преминават през живота заедно. "Той никога няма да каже: "Това не е човекът, за когото се ожених." Вместо това ще каже: "Добре, хайде да видим накъде ще ни отведе животът", споделя майката на две деца.

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Историята на Мила и Аштън

Двойката сключва брак на 4 юли 2015 г. на церемония в "Secret Garden at Parrish Ranch" в Оук Глен, Калифорния. Връзката им започва през 2012 г., години след като се запознават като колеги на снимачната площадка на "That '70s Show" през 1998 г. Двамата имат две деца – дъщеря и син, припомня "People".

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В подкаста WTF with Marc Maron през 2018 г. Мила Кунис споделя, че по време на снимките на "That '70s Show" между нея и Аштън Къчър не е имало романтични чувства. По-късно тя отбелязва, че ако са били заедно тогава, връзката им вероятно не би проработила, тъй като са били различни хора. Въпреки това признава, че понякога ѝ е малко тъжно, че са се събрали едва години по-късно.

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