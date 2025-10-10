Отслабналата Ариана Гранде разтревожи феновете си: Експерти предупреждават за здравословните рискове

От известно време феновете на певицата Ариана Гранде са силно разтревожени за здравословното състояние на любимата си изпълнителка. Почитателите ѝ са озадачени от изключително ѝ слабата фигура, а външният ѝ вид продължава да е тема на обсъждане онлайн и да предизвиква бурни реакции в мрежата. Мнозина дори обсъждат, че вече не могат да я познаят, а слухове за реалното ѝ тегло към днешна дата непрекъснато се разпространяват, като според някои източници певицата е стигнала до 37 килограма.

Феновете за първи път изразиха притеснения по време на наградния сезон през 2025 г., когато забелязаха по-слабата фигура на Гранде на събития като BAFTA и VMA. Снимки, споделени в социалните мрежи, породиха широка вълна от спекулации относно нейната диета и здравословни навици.

Ариана Гранде неведнъж е отговаряла на коментарите относно външния си вид, като е призовавала хората да спрат да обсъждат телата на другите. Тя е споделяла, че макар в миналото да е изглеждала „по-здрава“, тогава се е чувствала зле – както физически, така и психически. Според певицата е напълно нормално човек да преминава през промени, а външността ѝ не бива да бъде повод за слухове или осъждане.

Мнението на специалистите

Мненията на експертите относно фигурата на Ариана Гранде са предимно предпазливи и насочени към здравословната страна, а не към външния ѝ вид. Ето обобщение на основното, което се коментира:

Здравни специалисти подчертават, че прекалено ниският прием на калории може да доведе до изтощение, хормонален дисбаланс и отслабване на мускулатурата, включително на сърдечния мускул. При човек с ръста на Ариана (около 1,57 м) драстичното отслабване може да натовари сърцето и жизненоважните органи.

Кардиолози и диетолози, цитирани от издания като Cleveland Clinic и NHS, обясняват, че дългосрочният калориен дефицит и липсата на хранителни вещества могат да доведат до неравномерен сърдечен ритъм, слабост и проблеми с концентрацията.

Индустриални наблюдатели предполагат, че натовареният ѝ график и стресът около снимките за филма "Злосторница" ("Wicked") може да са оказали влияние върху нейния режим на хранене.

Снимка: Getty Images

Въпреки тези опасения, експертите уточняват, че техните мнения са общи здравни наблюдения, а не конкретна диагноза за Ариана. Самата тя уверява, че се чувства добре и че настоящото ѝ състояние е резултат от по-здравословен и балансиран начин на живот.