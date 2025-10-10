Войната в Украйна:

Водещите на "България търси талант" ще сбъднат съкровена мечта сред буря от емоции

10 октомври 2025, 11:39 часа 0 коментара
Златният бутон на водещите на "България търси талант" ще избухне с блестящи конфети тази неделя, в 20:00 ч. по bTV, в новия епизод на любимото семейно предаване. Петър Антонов и Александър Кадиев ще вземат единодушно и уверено решение кого да изпратят към големия финал в битката за 90 000 лв., възхитени от въздействащо изпълнение на сцената. То ще предизвика неконтролируеми емоции в залата, сълзи от радост ще се стичат по лицата на публиката и журито, а една съкровена мечта ще бъде изпълнена пред очите на цяла България.

Това е третият златен бутон за сезона. Катето Евро вече даде път към финала на танцьорите Ивайло и Елис, Николаос Цитиридис също направи своя избор като подкрепи феноменалната Кристина Костова, която показа невиждани умения в подреждането на кубчето на Рубик.

Снимка: bTV

Какво ще видим до зрелищния финал?

Неочаквани сценични изяви ще поддържат интереса на зрителите от началото до зрелищния финал на епизода в неделната вечер. Внушителен патриотичен рецитал, феноменален музикален дует, виртуозни акробатични изпълнения, пантомима и модерни танци ще напомнят на зрителите на шоуто, че човешкият талант е без граници.

Динамиката във взаимоотношенията между представителите на журито също набира скорост – след няколко противоречия и размяна на шеговита критика в епизодите досега, тази неделя един от звездната четворка ще получи три червени хикса от своите колеги.

