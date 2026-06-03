Милица Гладнишка празнува юбилей, но се оказа на... 44 години

За много хора годините са просто число – фраза, която звучи клиширано, но носи в себе си една проста истина: възрастта рядко успява да побере енергията, таланта и духа на човека. Това определено важи и за една от най-колоритните артистки на българската сцена - Милица Гладнишка. През годините тя се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица в шоубизнеса - актриса с характер, глас и неподражаемо чувство за самоирония. Тя умее да превръща всяка роля в преживяване, а всяка поява – в запомнящ се момент, който трудно се побира в рамките на жанр или етикет.

Поредно доказателство за това е гостуването ѝ в "Преди обед" днес, 3 юни, когато Милица отбелязва своя 50-ти юбилей. Гладнишка не крие годините си, а дори напротив - приема ги с гордост и усмивка. Тя отново подходи с чувство за хумор към самата себе си, но е категорична, че духът ѝ е млад.

Студио Актуално, снимка на Александра Йошева

"Още повече, че изчислих наскоро биологичната си възраст и се оказа, че съм на 44 г. А ако спра да пуша цигари, мога да стига и до 34 г.", шегува се тя. И обещава, че когато навършва 100, отново ще гостува в предаването.

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Артистичният дух в семейството

Голямата изненада в предаването бе появата на нейната сестра Емилия. Двете имат изключително силна връзка помежду си, но и огромна прилика външно. Затова и често хората не могат да ги различат.

"Често ни бъркат, въпреки че тя е по-висока и с руса коса", уточни Милица.

Снимка: Emilia Gladnishka/Facebook

Сестрата на Милица – Емилия, споделя същия артистичен дух, като се изявява успешно като професионален виолист и художник. Двете се върнаха назад във времето, припомняйки си както детските кавги от тийнейджърските години, така и забавния факт, че днес хората често ги бъркат на улицата заради поразителната им прилика.

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Сред общите им страсти са пътешествията, като последното им приключение ги отвежда в Италия. Красивите моменти от пътуванията им остават запечатани в кадри, които те с удоволствие споделят с последователите си в социалните мрежи.