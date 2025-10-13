Войната в Украйна:

13 октомври 2025, 09:30 часа 0 коментара
Музикална драма: Певицата Чарли XCX с прикрит намек към Тейлър Суифт

Чарли XCX може би е отговорила на предполагаемия „дис“ от Тейлър Суифт по време на гостуването си в предаването Saturday Night Live този уикенд, съобщи Пейдж Сикс. 28-годишният певец Role Model изпълни хита си “Sally, When the Wine Runs Out”, когато по средата на изпълнението Чарли – представена като неговата „Сали“ – се появи на сцената. Облечена в кожена минипола, слънчеви очила и тениска с надпис “Max’s Kansas City”, 33-годишната изпълнителка предизвика вълна от спекулации.

Тъй като годеникът на Суифт, Травис Келси, е звезда на отбора Kansas City Chiefs, мнозина фенове предположиха, че надписът е прикрито послание към Тейлър след предполагаемия ѝ упрек към Чарли в песента “Actually Romantic” от албума “Life of a Showgirl”. „Тениската с KC… о, малко чихуахуа, ще се погрижим за теб“, написа фен в X, цитирайки ред от песента.

Други обаче сметнаха, че реакциите са пресилени, като припомниха, че Role Model е носил подобна тениска и в промо кадрите за SNL по-рано през седмицата. „Чарли XCX просто носи тениската на Тъкър като неговата Сали“, отбеляза потребител, докато друг добави: „Като фен и на Тейлър, и на Role Model, това няма нищо общо с нея – това е част от шегата, която той прави, след като се заяждаха с Чарли миналата седмица.“

Напрежението между изпълнителките

Напрежението между Суифт и Чарли ескалира след излизането на “Life of a Showgirl” на 3 октомври. Феновете смятат, че редове от “Actually Romantic” намекват за песента на Чарли “Everything is romantic”. В текста Суифт пее: „Чух, че ме наричаш ‘Boring Barbie’, когато кокаинът ти дава кураж“ – ред, който мнозина възприеха като директна атака към Чарли, която неведнъж е говорила за употребата на наркотици в своето творчество.

Чарли XCX бе подгряваща изпълнителка на турнето “Reputation” на Суифт през 2018 г., но отношенията между двете изглежда охладняха след като Чарли се сближи с бившия приятел на Суифт – Матий Хийли. По-късно изпълнителката на “Boom Clap” дори се омъжи за Джордж Даниел – колега на Хийли от групата The 1975.

Въпреки напрежението, Суифт по-рано хвалеше албума на Чарли “Brat” от 2024 г., споделяйки пред Vulture, че е „поразена“ от музиката ѝ и че писането ѝ е „сюрреалистично и изобретателно“. Певицата на “Fortnight” дори бе заснета да танцува по време на изпълнението на Чарли на наградите „Грами“ през 2025 г.

Ева Петрова
