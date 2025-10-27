Нагъл и вулгарен: Тита се оплака от фалшив профил с унизително съдържание

Една от най-харесваните тийн изпълнителки на българската музикална сцена - Тита, се обърна към почитателите си в социалните мрежи с призив да не се доверяват на фалшивите профили. На стори в Instagram акаунта си певицата, чието истинско име е Христина, се оплака от потребител, който е направил Facebook профил, представяйки се за "Тита Христова". От думите на изпълнителката разбираме, че въпросният човек се е опитал да я злепостави, публикувайки неприлични неща.

Ето какво сподели Тита:

"Някой "онлайн герой" си е позволил лукса да създаде фалшив профил с моето име и снимки във Facebook, да публикува отвратителни и унизителни неща, представяйки се за мен и опитвайки се да орони възпитанието и авторитета ми", написа Тита в Instagram през уикенда.

"Това не съм аз и никога не бих написала подобни неща", заяви певицата ясно и категорично.

Тита споделя, че няма да покаже "цветущо украсените слова", които са писани сякаш от нейно име.

Снимка: Tita/Facebook

"Разбирам, че някои хора имат нужда да търсят внимание, да се вживяват, че живеят друг живот и да създават подобни профили. Никога не съм си позволила да коментирам подобен тип поведение, защото това не е първият профил, който ми изпращат моите близки. Все пак аз и повечето мои колеги имаме голямо количество фен профили и това никога не ме е дразнело, а напротив. Но това е първият безцеремонно нагъл, вулгарен, клеветящ моето име фалшив профил. За това съм длъжна да споделя с вас моята не особено приятна реакция и възмущение".

С послание към феновете ѝ да внимават, тя подчерта, че всичките ѝ профили в различните онлайн платформи за комуникация са "само официални, верифицирани страници", а всичко останало е измама.

