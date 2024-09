Наоми Кембъл върти две гаджета едновременно (ВИДЕО)

Супермоделът Наоми Кембъл хич не си губи времето и върти паралелни любовни връзки с двама мъже. Това става ясно от различни медийни публикации, според които тя е гадже с арабски милионер, но едновременно с това излиза и публично демонстрира близост с DJ Rampa.

Запознати източници разказаха на "The Sun" подробности за връзката между Наоми Кембъл и нейния предполагаем нов приятел Грегор Сютерлин, който носи псевдонима DJ Rampa. По-рано 54-годишната супермоделка бе засечена да го целува в един от клубовете на Миконос.

Naomi Campbell is living her best life with DJ Rampa in Mykonos.. pic.twitter.com/DMwuqmufQf