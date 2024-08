Наоми Кембъл на почивка в Ибиса с арабски мултимилионер (СНИМКИ)

Наоми Кембъл е на почивка в Ибиса с 38-годишния мултимилионер и продуцент от Саудитска Арабия Мохамед Ал Турки. Папараци снимат Мохамед и 54-годишния супермодел, докато се разхождат по плажа след разходка с лодка.

На снимките Наоми е облечена в бохо стил, като носи бял изрязан топ и мини пола, украсена с червен декориран колан, както и широкопола шапка, джапанки, слънчеви очила и много бижута. Тя държи ръката на Мохамед, което накара мрежата отново да заговори за романтичния характер на връзката ѝ с продуцента.

Naomi Campbell looks effortlessly chic as she cosies up to Mohammed Al Turki as the two soak up the sun in Ibiza https://t.co/cRf5FJSVul