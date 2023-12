Наредиха на принц Хари да плати солено обезщетение на британски вестник

Съдия в Лондон нареди на принц Хари да плати съдебните разноски на издател на британски вестник, след като загуби част от дело за клевета във Върховния съд. По-малкият син на крал Чарлз III , който понастоящем живее в САЩ , съди Associated Newspapers Ltd (ANL) за твърдения, направени в изданието "Mail on Sunday". Той безуспешно се опита да отхвърли защитата на вестникарската група за "лично мнение".