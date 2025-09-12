Не те познавам, но те обичам: Ето кой застана зад Лили Естер след обидните думи (СНИМКИ)

Епизодите от тази седмица на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" станаха повод за бурна дискусия в социалните мрежи и обществено недоволство. След обидните коментари от страна на Пенко към екзотичната дама с нигерийски произход Лили Естер, зрителите бяха шокирани и гневни. Участничките в предаването също не останаха безразлични и някои от тях изразиха позицията си относно неприличното поведение на доктора.

В подкрепа на Лили до нея застана и един артист, който също знае какво е да бъде оценяван по цвета на кожата и произхода си - попфолк изпълнителят Азис. С няколко снимки, на които прегръща Лили, той отправи своето послание в нейна подкрепа. Кадрите Азис публикува в личния си Instagram профил, а също и във Facebook, и с емоционални думи се обърна към дамата.

"Мога да те пазя"

"Аз не те познавам! Лили Естер

Но мога да те обичам!

Аз нямам никакво, ама никакво образование.

Имам незавършен четвърти клас.

Не съм изхвърлил на боклука един чувал с пари и надежди на родителите си с обещанието да стана "доктор".

Но знам, че да си човек не е необходимо да си боядисам брадата и да гледам с овчи поглед в хетеропредаване за любов по телевизията. Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам! Аз съм ти и ти си Аз!", написа Азис по повод изказванията на ергена Пенко.

