Азис е един от най-популярните и обичани родни изпълнители. Но като известна личност той не крие най-дълбоките си болки и травмите от минлато, а напротив - открито и откровено говори за тях, без да се притеснява. А днешният му образ на артист е резултат на непрестанни идеи. Това обясни той в първото за сезона интервю на Мариян Станков - Мон Дьо. "Всичко в личния ми живот беше пиар. Всичко, което ми се е случвало – от раждането ми в затвора до днес – може да изглежда като пиар", уточни Азис. "Ако искам да облека рокля, го правя. Но не я показвам само на приятели – пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път".

Припомняме, че неотдавна Азис намекна, че отново можем да го видим с визията на предишното му аз.

Певецът смята за несправедливо, че често е обвиняван за "упадъка на държавата". "Нито пия, нито съм пушил някакви неща. Никога не съм обиждал. Аз не съм лош човек", заявява той. Според него именно различността го поставя в центъра на скандали в общество с консервативни нагласи.

Интеграцията на различните

"Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук", категоричен е Азис, който смята, че обществото не е толерантно.

Азис подчертава, че е роден „с по-тъмен цвят на кожата и с различна сексуалност“ – комбинация, която според него остава непризната: „Никога не виждам хора от ромски произход на билборди, в телевизията или заведенията. Те са капсулирани в кварталите.“ Като решение той посочва образованието: „Смесването в училище е лостът.“