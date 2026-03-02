Носител на "Оскар" се определи като "провал" на червения килим

Звездата от "Остри козирки" ("Peaky Blinders") - Килиън Мърфи, сподели, че славата и холивудските червени килими не са неговото нещо. В интервю за "The Times" носителят на "Оскар" признава, че е "наистина лош" в това да говори за себе си и да бъде публична личност. "Да бъдеш публична личност не е това, в което съм добър", каза 49-годишният Мърфи. "Да ходиш по червени килими, да даваш интервюта за себе си… не е здравословно, ако започнеш да вярваш на тази илюзия. Аз съм просто обикновен човек."

Килиън ще навърши 50 години през май и вижда този етап от живота като "наистина интересен". Актьорът, който има два сина – Малахай, на 20, и Аран, на 18, със съпругата си Йвън МакГинес, казва: "Средната възраст е интересен период. Имаш деца, постигнал си успех и изведнъж осъзнаваш, че имаш по-малко време пред себе си, отколкото вече си изживял. Надявам се просто да бъда добър баща и съпруг и все още да приемам работата си сериозно."

Снимка: Getty Images

Мърфи ще се завърне в ролята на Томи Шелби в предстоящия филм "Остри козирки: Безсмъртният човек", роля, която играе от 2013 г.

"Бях на 35, когато започнахме, и на 48, когато заснехме филма. Играх Томи повече от четвърт от живота си – от младостта до средната възраст. Възнаграждаващо е да виждаш как всички около теб остаряват."

Актьорът споделя и тъгата си по загубата на колежката си Хелън Маккрори, която почина от рак през 2021 г. на 52 години.

"Това е една от реалностите на дългата работа по един проект. Загубихме Хелън… хората имаха деца, ожениха се, животът им се промени."

Слуховете за "Хари Потър"

Мърфи също така отрече спекулациите, че може да играе Волдемор в предстоящия телевизионен сериал за "Хари Потър". "Категорично не. Можете ли да направите това заглавие?", цитират го от "Female First".