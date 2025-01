Нова звездна двойка? Деми Мур и Андрю Гарфилд с публичен флирт (ВИДЕО)

След връчването на наградите "Златен глобус", когато Деми Мур получи отличието за най-добра актриса в комедия, в интернет пространството тръгнаха слухове за хипотетична любовна връзка между актрисата и нейния по-млад колега Андрю Гарфилд. Според анонимни източници в различни сайтове за звездни клюки, Гарфилд дори вече живее в имението на Мур в Айдахо, но почитателите на бившата съпруга на Брус Уилис са жадни за потвърждение на тази информация.

По време на церемонията за "Златен глобус" именно Андрю и актрисата Кери Уошингтън представиха номинираните дами за най-добра актриса в комедия, както и победителката Деми Мур. След празненството се появиха клипове, заснети зад кулисите на бляскавото събитие, в които Гарфилд и Мур се държат странно. На едно от видеата ясно се вижда как двамата се държат за ръце, а Андрю сякаш раздава въздушни целувки и говори, докато с Мур се гледат в очите. Пред фотографите пък двамата позираха заедно с нескрит ентусиазъм.

andrew with demi moore at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/I2jPepBoyB