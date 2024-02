Обвиниха бащата на Тейлър Суифт в нападение (ВИДЕО)

"На полицията беше съобщено, че 71-годишен мъж е нападнал друг мъж, на 51 години", се казва в изявление на полицията. "По-младият мъж е съобщил за инцидента и в момента се провеждат разследвания от служители на районното полицейско управление на Северния бряг", се казва в изявление на полицията.

Според австралийските власти бащата на Тейлър Суифт е напуснал страната, но разследването по обвиненията ще продължи, съобщи австралийската полиция, предаде АФП.

Предполагаемата жертва - Бен Макдоналд, заяви, че мъжът е бащата на Суифт, който се казва Скот Суифт. Макдоналд каза, че е снимал американската поп икона на "супер яхта" в пристанището на Сидни след последния от четирите ѝ концерта в града. Той твърди, че охраната на Суифт е сложила чадър пред лицето му, за да му попречи да снима Тейлър Суифт, която е слизала от кея към чакащ автомобил. След като Суифт си тръгнала, Макдоналд твърди, че някакъв мъж се е изправил срещу него и го ударил в гърдите.

