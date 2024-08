Официално: Дъщерята на Брад Пит вече не носи фамилията на баща си

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит - Шайло, официално премахна фамилията на баща си от името си. Припомняме, че момичето подаде заявление за смяна на името, след като навърши 18 години, а сега молбата ѝ е уважена от съда в Лос Анджелис, предава TMZ.

След раждането си Шайло получава името Шайло Нувел Джоли-Пит, но на 27 май бе задействана процедура по премахването на "Пит" от фамилията ѝ. Както изисква законът в Калифорния, момичето публикува съобщения във вестници относно желанието си да промени името си на Шайло Нувел Джоли.

Shiloh Jolie granted request to drop Pitt from her last name: Reports https://t.co/RQo7ADwQqd