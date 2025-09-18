Още едно е на път: Карди Би e бременна с четвърто дете

Американската рап певица Карди Би е бременна с четвъртото си дете – то ще бъде първото от приятеля ѝ Стефан Дигс, състезател в отбора по американски футбол „Ню Инглънд Пейтриътс“, съобщи "Асошиейтед прес".

Носителката на награда „Грами“ разкри новината в интервю с водещата Гейл Кинг в предаването CBS Mornings.

Какво сподели певицата за бременността

„Развълнувана съм и съм щастлива“, казва Карди Би. „Чувствам се много силна, защото върша цялата тази работа, докато нося бебе. Със Стефан много се подкрепяме“, добавя тя. Певицата призна, че и двамата с Дигс са амбициозни и са едни от „най-великите“ в своята област.

Карди Би добави, че Дигс я кара да се чувства в безопасност. „Имам предвид, че преди две седмици буквално имах паник атаки. Постоянно плачех, защото бях наистина нервна за албума“, каза тя за предстоящия си втори албум "Am I the Drama?", който трябва да излезе в петък. „Хората се отнасяха много жестоко с мен. Знаете, понякога хората те обичат, понякога те мразят. И говореха много злобни неща за мен“, призна тя. „Той ме кара да се чувствам много уверена“, каза певицата.

Децата на Карди Би

Карди Би има три деца от бившия си брак с рапъра Offset – дъщерите Блосъм (1 година) и Кълчър (7 години), както и син Уейв (4 години). Дигс също има дъщеря от предишна връзка на име Нова, родена през 2016 г. През 2024 г. Карди Би съобщи, че е подала документи за развод с Offset.

Източник: бТА