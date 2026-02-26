Как да размножаваме филодендрон за безкрайни стайни растения

Филодендроните са красиви растения, които растат в подлеса на тропическите гори в Централна и Южна Америка. Тези зашеметяващи растения са едни от най-популярните стайни растения, виреещи в пространства с висока влажност, ярка слънчева светлина и топли температури. Ако обичате филодендроните си и искате повече от тях в дома си, размножаването е лесен начин да постигнете това. Филодендроните могат да се размножават по три начина – чрез вкореняване на стъблени резници във вода или почва и чрез въздушно наслояване. По-нататък градинарите обясняват как да размножават филодендрон за безкраен запас от растения.

Кога да размножаваме филодендрон

Филодендроните могат да се размножават почти по всяко време на годината. „Въпреки това, топлите и влажни месеци на пролетта и лятото са склонни да улесняват размножаването поради нивата на температура и влажност, както и по-високите нива на светлина“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms. „Но можете да размножавате и в средата на зимата“, казва той, добавяйки, че може да отнеме повече време и може да видите по-нисък процент на успех.

Как да размножаваме филодендрон в почвата

Размножаването на филодендрон в почвата е един от най-лесните и успешни методи. Изберете добре дренирана, универсална почвена смес или направете своя собствена със смес от пясък, перлит и вермикулит, казва Ханкок. „Може би е добре да експериментирате малко и да видите какво работи най-добре за вас и вашите условия“, казва Ханкок.

Отрежете стъбло на филодендрон с дължина от 10 до 15 сантиметра с няколко листа, като го отрежете под най-ниския възел.

Отстранете долните листа. На отрязаното стъбло трябва да останат два до три листа.

Потопете отрязания край на стъблото в хормон за вкореняване.

Напълнете малък съд с почва за саксии. Направете дупка в почвата с молив или пръст.

Поставете резника в дупката. Прищипете почвата около основата на резника, за да осигурите добър контакт между стъблото и почвата.

Поставете саксията на място, което получава непряка светлина. Корените би трябвало да започнат да се образуват след три до четири седмици.

След като резниците се вкоренят добре, те могат да бъдат извадени от почвата и засадени в отделни саксии и полети, казва Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарство в Пенсилванското градинарско дружество.

Как да размножаваме филодендрон във вода

Можете също така да размножавате филодендрон във вода, което ви позволява да видите корените, докато растат. Ханкок отбелязва, че предпочита размножаването в почвата и не е имал голям успех с вкореняването на резници във вода. Сменяйте водата на всеки няколко дни, за да предотвратите натрупването на водорасли и бактерии.

Отрежете стъбло на филодендрон с дължина от 10 до 15 сантиметра с няколко листа, като го отрежете под най-ниския възел.

Отстранете долните листа. На отрязаното стъбло трябва да останат два до три листа.

Напълнете малък съд с вода. Поставете резника във водата, като се уверите, че нито един от листата не е потопен.

Поставете саксията на място, което получава непряка светлина. Корените би трябвало да започнат да се образуват след три до четири седмици.

Когато кореновата система се развие добре, резникът се пресажда в нова саксия с добре дренирана почва.

Полейте добре и поставете саксията на място, което получава непряка светлина.