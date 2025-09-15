Напълно преобразена: Сидни Суини с впечатляваща трансформация за нова роля

Актрисата Сидни Суини е в главната роля в предстоящия филм „Кристи“, биографичен филм за боксьорката Кристи Мартин.Филмът на сценариста и режисьора Дейвид Мишо имаше премиера на Международния филмов фестивал в Торонто, преди официалното му излизане на 7 ноември, съобщи Far Out Magazine.

В ролите са още: Бен Фостър, Мерит Уивър, Кейти О’Брайън, Итън Ембри, Джес Габор, Чад Коулман, Брайън Хибард, Тони Кавалеро и Гилбърт Круиз.

Филмът „Кристи“ разказва как Мартин успява да се утвърди в суровия свят на бокса, след като напуска малкото си градче в Западна Вирджиния. Успехите ѝ на ринга са само част от историята ѝ. Тя оцелява след насилствен брак, а съпругът ѝ е осъден, след като се опитал да я убие през 2010 г. Мартин също така се бори с проблеми със зависимости по време на брака си.

Бен Фостър играе Джим, треньора и по-късно съпруг на Кристи Мартин. В трейлъра, с песента на Стиви Никс „Edge of Seventeen“, той казва на Кристи: „Ако ме напуснеш, ще те убия“.

За промяната на Суини

През юни Сидни Суини обясни как е променила физиката си за ролята: „Дойдох да изиграя Кристи и имах около три и половина месеца тренировки. Започнах да се храня по-обилно. Тренирах с тежести сутрин по един час, следобед правех кикбокс за около два часа, а вечер отново тежести за един час“.

На премиерата в Торонто звездата сподели за филма: „Боксьорката Кристи беше личност – много помпозна и егоцентрична, но това не съм аз. Аз съм много срамежлива и сдържана. Имам тези две различни части от личността си, и мисля, че именно затова Сидни Суини върши страхотна работа“.

