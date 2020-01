Ози Осбърн и Елтън Джон с обща песен (ВИДЕО)

Музикалната легенда Ози Озбърн подготвя прощално турне Музикалната легенда Ози Озбърн обяви, че през следващата година тръгва на прощално турне. Съобщението идва няколко месеца, след като не... Прочети повече

Първият куплет се изпълнява от Ози, докато Елтън свири на пиано, а във втория пее заедно с него.По-рано жената на Ози Шарън разказа за неочакваното сътрудничество между двамата музиканти. По време на свое участие в телевизионното шоу „The Talk” тя споделя във връзка с плановете на съпруга си за 2020 г.: „Той записва нова музика и това е страхотно. С него работят всичките му приятели. Той изпълнява песен с Елтън. В живота му се случват много хубави неща”.Новият албум ще стане първия солов проект на певеца след „Scream” от 2010 г. В записите участват китаристът на „Guns N’ Roses”, хип-хоп изпълнителят Пост Малоун и китаристът Том Морело от рок-бандата „Rage against the machine”.„Докато пишех песента „Ordinary man”, тя ми напомни за една стара композиция на Елтън и тогава казах на Шарън: „Интересно, дали той ще се съгласи да я изпее?” Попитахме го и той не възрази. Сър Джон не само пее, но и свири на пиано”, уточнява Осбърн в интервю за издание „Consequence of Sound”. , РИА Новости