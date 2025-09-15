Войната в Украйна:

Певицата Керана разтревожи феновете си заради контузия (СНИМКА)

15 септември 2025, 15:07 часа 0 коментара
Певицата Керана разтревожи феновете си заради контузия (СНИМКА)

Рок сензацията Керана, чието пълно име е Юлия Йорданова, сериозно разтревожи феновете си в социалните мрежи, след като публикува видео, на което се вижда, че десният ѝ крак е в гипс. Необичайният пост предизвика вълна от съчувствие и въпроси от страна на последователите ѝ, които останаха шокирани от новината.

Певицата не разкри какво точно е довело до травмата ѝ, нито как се е случила, но сподели надеждата си, че ще успее да се възстанови навреме за предстоящото ѝ участие в Пловдив. На 19 септември Керана обещава, че ще се появи на сцената пред своите фенове "със или без гипс".

Снимка: Kerana Kosmos/Instagram, screenshot, колаж: Actualno.com

Макар и да изглежда позитивна и с чувство за хумор въпреки контузията, липсата на подробности за инцидента оставя почитателите ѝ в неизвестност относно сериозността на ситуацията. Всички обаче ѝ стискат палци за бързо и пълно възстановяване, за да може отново да се качи на сцената с познатата си енергия и харизма. 

Любимка на публиката

За кратко време се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на българската сцена и на екрана, а публиката определено я обича. Припомняме, че тя бе водеща на нашумелите телевизионни формати - "Помниш ли текста?" и "Коя е тази песен?".

Фотограф: Велико Колев

С голяма артистичност винаги знае какво да каже, а на сцената излъчва увереност и спокойствие. Тя успява да балансира всичките си ангажименти и в същото време да остане вярна на себе си. А как го прави - може да прочете в специалното ѝ интервю за Actualno.com тук

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Керана Керана и Космонавтите
