Анелия с емоционално признание за инцидента, белязал живота ѝ

Поп фолк изпълнителката Анелия направи едно искрено и силно емоционално признание, свързано с тежката катастрофа миналата година, при която пострада дете. Пред Мариян Станков - Мон Дьо тя говори за случилото, което беляза живота ѝ, а също и този на дъщеря ѝ, за прошката като спасение и за трудните избори, които е взимала по пътя си. А инцидента променя всичко.

Случаят от миналата година, при който автомобилът на певицата и шофьора ѝ се блъска в кола с младо семейство. В този миг, казва Анелия, светът се свива до едно-единствено нещо – мисълта за нейната дъщеря. „Всяка секунда, в която виждах, че е добре, беше безценна. Животът е най-важното.“

Инцидентът оставя дълбок отпечатък. „Това ме постави на колене,“ призна тя. Анелия дълго мълчи за случилото се, защото емоционалната тежест е непосилна, а същевременно се чувства нападната от хора, които не познават обстоятелствата.

Снимка: NOVA/стопкадър

„Вечер заспивам спокойно, когато знам, че съм смирена и не съм наранила никого съзнателно“, сподели тя. Днес гледа на преживяното като на урок. „Благодаря на Бог, че всички са добре.“ И добавя – прошката е не просто жест, а здраве.

Личен живот

Зад сцената остава личният живот – със своите загуби и откази. Последната връзка на певицата приключва заради различия, свързани с това дали да имат дете. „Не бях готова за второ дете. Смятам, че трябва да бъдеш честен – да кажеш: аз не мога да ти дам това“, поясни тя.

За нея любовта сама по себе си не е достатъчна, ако липсва споделяне. „Редно е човек да бъде искрен, дори да му коства раздяла“, допълни певицата.

И в музиката, и в живота, Анелия върви с ясното съзнание, че силата и уязвимостта вървят ръка за ръка. А прошката – към себе си и към другите – остава нейното най-силно оръжие.