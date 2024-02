Почина емблематичен актьор от филмите за "Роки"

Снимка: Getty Images

"С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Карл Уедърс ", заяви семейството му. "Карл беше изключително човешко същество, което живя необикновен живот. С приноса си към киното, телевизията, изкуството и спорта той остави незаличима следа и е признат по целия свят и от различни поколения."

Carl Weathers was a truly great guy. Rest in peace, my friend. pic.twitter.com/P1dtrLiFnH