Пол Маккартни с изненадващ концерт пред 300 души в Бразилия

Пространството на изявата е сравнимо с това на клуб "Кавърн" в Ливърпул, където The Beatles започват кариерата си. Въпреки високите температури 81-годишният Маккартни изпълни сет от 22 песни, който включваше както хитове на The Beatles, така и парчета от соловата му кариера. Не е ясно дали Пол е изпълнил и новата песен на групата "Now and Then".

Снимка: Getty Images

Повече за концерта

Концертът е бил обявен в последната минута. Маккартни е съобщил в социална медия във вторник сутрин, че по-късно същия ден ще свири в клуб "Шоро", за да отбележи началото на турнето си "Got Back" в Бразилия. Според съобщението билетите са били "изключително ограничени". Опцията за закупуване на билети е била възможна единствено за тези, които вече са имали билети за концерта в четвъртък на стадион "Мане Гаринча". Билетите са били на цена между 41 и 82 щатски долара - много по-ниска от тази на билетите за останалите концерти на турнето, и са били продадени за няколко минути. Феновете, които са успели да си купят билети, са получили гривни за достъп. Организаторите на концерта са предотвратили възможност за записи и снимки с телефони и камери, а несъгласните са били отстранени от охраната, пише БТА.

Турнето на Маккартни "Got Back" ще премине през градовете Бразилия, Бело Оризонте, Сао Пауло, Курутиба и Рио де Жанейро през следващите две седмици.

