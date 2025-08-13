Войната в Украйна:

ЦСКА ще пробва до последно да задържи ас, който готви стачка! Засега удря на камък

13 август 2025, 15:37 часа 195 прочитания 0 коментара
ЦСКА ще пробва до последно да задържи ас, който готви стачка! Засега удря на камък

Ръководството на ЦСКА ще направи всичко възможно, за да задържи един от малкото си стабилни защитници - Лумбард Делова. В последните часове мениджърът на национала на Косово Резард Кащанджева разкри, че бранителят няма да тренира, докато преговаря с други клубове. В същото време според Sportal.bg. "армейците" очакват Делова да се явни на първата тренировка след равенството срещу Черно море в София.

Сагата на Делова с ЦСКА

"Червените" получиха два дни почивка от старши треньора Душан Керкез, а от клуба очакват на заниманието да се появят всички футболисти, включително и Лумбард Делова. Преди часове мениджърът на футболиста излезе с коментар, че бранителят няма да тренира и участва в мачове на ЦСКА.

Лумбард Делова

Столичният гранд обаче не намира причина централният защитник да не се появи на заниманието, защото има договор, който трябва да изпълнява. Колегите от Sportal.bg са научили, че ръководството на "армейците" преди дни е преговаряло с Делова за нов договор при подобрени условия, но да бъде премахната клаузата "Фичо" на стойност 950 000 евро. Към този момент обаче защитникът е предпочел да изчака.

Агентът Кащанджева не пожела да разкрие имената на отборите, с които преговаря Лумбард Делова. Ясно е само, че един от тях е саудитския Ал Наджма, който от известно време опитва да привлече косовския бранител.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЦСКА може да изпусне голям талант и любимец на Сектор Г, Нога е в основата на решението

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Лумбард Делова
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес