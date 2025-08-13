ЦСКА ще пробва до последно да задържи ас, който готви стачка! Засега удря на камък

Ръководството на ЦСКА ще направи всичко възможно, за да задържи един от малкото си стабилни защитници - Лумбард Делова. В последните часове мениджърът на национала на Косово Резард Кащанджева разкри, че бранителят няма да тренира, докато преговаря с други клубове. В същото време според Sportal.bg. "армейците" очакват Делова да се явни на първата тренировка след равенството срещу Черно море в София.

Сагата на Делова с ЦСКА

"Червените" получиха два дни почивка от старши треньора Душан Керкез, а от клуба очакват на заниманието да се появят всички футболисти, включително и Лумбард Делова. Преди часове мениджърът на футболиста излезе с коментар, че бранителят няма да тренира и участва в мачове на ЦСКА.

Столичният гранд обаче не намира причина централният защитник да не се появи на заниманието, защото има договор, който трябва да изпълнява. Колегите от Sportal.bg са научили, че ръководството на "армейците" преди дни е преговаряло с Делова за нов договор при подобрени условия, но да бъде премахната клаузата "Фичо" на стойност 950 000 евро. Към този момент обаче защитникът е предпочел да изчака.

Агентът Кащанджева не пожела да разкрие имената на отборите, с които преговаря Лумбард Делова. Ясно е само, че един от тях е саудитския Ал Наджма, който от известно време опитва да привлече косовския бранител.

