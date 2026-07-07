Тейлър Суифт и Травис Келси: Сватбата на годината и триумфът на Dior

Парижката модна къща Christian Dior отбеляза истински триумф, след като Тейлър Суифт и Травис Келси избраха нейни тоалети от висшата мода за сватбата си в Ню Йорк. Моделите са дело на творческия директор Джонатан Андерсън, а този ход даде сериозно предимство на марката в битката ѝ с Chanel за най-желаните договори със знаменитости, пише "Ройтерс".

Модна битка за тоалетите на Тейлър Суифт и Травис Келси

Въпреки че все още не са се появили снимки от строго охраняваното тържество в "Медисън скуеър гардън", създаването на сватбената рокля на Суифт – несъмнено най-голямата булчинска поръчка на десетилетието – е голяма победа за 41-годишния Андерсън. Той гори от желание да се докаже само година след като пое творческото ръководство на френската модна къща, отбелязва агенцията.

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В същото време новият творчески директор на Chanel Матийо Блази вече вдъхна нов живот на марката. Той направи своя дебют в булчинската висша мода през юни, като създаде богато украсената с мъниста рокля за сватбата на поп звездата Дуа Липа в Сицилия, отбелязва "Ройтерс".

Медийнияг интерес около сватбата на Суифт вероятно ще донесе много по-голяма популярност на Dior. От модната къща съобщиха, че сватбените тоалети на двойката са изработени в ателиетата на авеню "Монтен" № 30 в Париж и са проектирани от Андерсън в тясно сътрудничество с младоженците.

Слуховете за това кой ще ушие роклята на Суифт предизвикаха истинска треска в седмиците преди сватбата. Модните критици масово залагаха на Стела Маккартни – едно от любимите имена на певицата, или на Сара Бъртън от Givenchy.

Моментът, в който беше разкрито името на дизайнера на Суифт, е изключително успешен за Андерсън. Причината е, че вчера той представи есенно-зимната колекция Висша мода на Dior в Париж. Разбира се, ушиването на сватбени рокли за богатите и известните не е гаранция за успех на луксозните марки. Това важи с особена сила във времето, когато те се борят със спада в потребителското търсене, отбелязва Ройтерс.

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Сватбата на годината

Припомняме, че Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк на 3 юли, в навечерието на националния празник на САЩ. Все още няма снимки от тяхната пищна сватба, но феновете на певицата тръпнат в очакване.

По-голямата изненада бе водещият на церемонията: Адам Сандлър. На тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо.

Новината за брака бе потвърдена от говорител на Тейлър Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано "ТОКУ-ЩО СЕ ОЖЕНИХА!".

Братът на Травис Келси, Джейсън, им е бил кум, а братът на Тейлър Суифт, Остин, е бил нейният главен свидетел (няма еквивалент в българската традиция - бел. ред.).

Източник: БТА