Грозна случка с любимата на Деян Донков, тя е в шок

Младата актриса Анна Кошко и половинка на Деян Донков разкри на стори в Instagram профила си за изключително неприятен инцидент. Звездата сподели, че е била наплюта от непозната жена посред бял ден, докато се е прибирала у дома след редовна тренировка.

Какво точно се е случило с Анна

"Днес се случи нещо невероятно. Бях оплюта. Свикнала съм да ме плюят, ама преносно. Не, не буквално. Днес се случи буквално", сподели Кошко в социалната мрежа.

По думите ѝ жената я е оплюла по лицето, дрехите и чантата. Акрисата призна, че в първия момент напълно се шокирала и не е знаела как да реагира.

"Седях и просто я гледах. Бях замръзнала и само треперих. Изпитвах агресия и страх едновременно", обясни Анна във видеото.

Тя допълни, че след случката забелязала и мъж, който стоял зад нея. Когато тя тръгнала, той също я последвал. Актрисата се притеснила и извадила телефона си, за да се обади на любимия си Деян Донков. Тогава мъжът и жената си тръгнали.

"Потресена съм, отчаяна съм, погнусена съм и не знам как да го коментирам повече", категорична е тя.