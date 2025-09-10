Войната в Украйна:

Принц Хари дари 1,49 млн. долара на британска организация

10 септември 2025, 08:34 часа 0 коментара
Принц Хари ще дари лично 1,1 милиона британски лири (1,49 милиона щатски долара) на благотворителната организация на телевизия "Би Би Си" - "Деца в нужда“, обяви организацията. Това е една от най-големите индивидуални суми, дарени публично от член на британското кралско семейство, отбеляза "Ройтерс".

Обявлението бе направено по време на посещението на Хари в град Нотингам в Централна Англия, което е част от първата му визита в родината от пет месеца и една от най-публичните му прояви, откакто се оттегли от кралските си задължения през 2020 година.

Парите ще помогнат на младите хора в общности, засегнати от насилие, особено в Нотингам, заявиха от организацията "Деца в нужда“.

"Благодарни сме за подкрепата, която организацията на "Би Би Си" „Деца в нужда“ оказва, за да помага на носителите на промяна в града да продължат мисията си да създават безопасни пространства, да изграждат доверие и да предлагат надежда и принадлежност на младите хора, които най-много се нуждаят от това“, заяви 40-годишният Хари в изявление.

Организацията „Деца в нужда“ е събрала над един милиард лири от 1980 г. насам и обявява, че подкрепя над 1500 проекта и благотворителни организации в цяла Великобритания.

Макар че благотворителните организации на кралското семейство често даряват милиони лири, а частни лица също го правят често в името на различни каузи, това обикновено не се оповестява публично.

Британският крал Чарлз Трети, баща на Хари, получи благодарности от организаторите за неуточнено дарение, което е направил в отговор на призив за помощ на оцелелите от земетресението, разтърсило Турция и Сирия през 2023 г. – кауза, подкрепена и от брата на Хари - принц Уилям, и от съпругата на Уилям - Кейт.

Уилям също неотдавна дари неуточнени суми на организации за психично здраве и на благотворителни организации, помагащи в Украйна и за справяне с последиците след ураган в Карибите, както и на кухня за бедни хора в Лондон, след като тя беше ограбена.

Хари положи цветя на гроба на баба си кралица Елизабет Втора на третата годишнина от кончината ѝ, 8 септември, след което присъства на церемония по връчване на награди на страдащи от заболявания деца.

Днес той ще посети Центъра за изследване на травми от експлозии в Лондон. Медиите се фокусират върху това дали принцът, който сега живее в Калифорния със съпругата си Меган и двете им деца, ще се срещне с баща си крал Чарлз, когото не е виждал от 20 месеца.

Източник: бТА

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Дарение принц Хари британско кралско семейство
