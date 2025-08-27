Войната в Украйна:

27 август 2025, 08:49 часа 0 коментара
Меган Маркъл се обърна към хейтърите: Аз съм истински човек!

Меган Маркъл говори откровено за интензивния медиен интерес, с който се сблъсква, и как това може да се отрази на децата ѝ - принц Арчи, на 6 години, и принцеса Лилибет, на 4 години. 44-годишната херцогиня на Съсекс сподели мислите си в интервю с Емили Чанг в предаването "The Circuit", част от Bloomberg Originals, излъчено на 26 август. Разговорът съвпадна с премиерата на втори сезон на нейната лайфстайл продукция в Netflix "With Love, Meghan".

Снимка: Getty Images

Когато Маркъл беше помолена да избере едно нещо, което хората трябва да знаят, за да я разберат наистина, тя каза: "Когато се замисля за секунда, просто искам хората да знаят, че съм истински човек. И мисля, че много от това се губи в нещо, което може да бъде изключително дехуманизиращо", продължи тя. "Когато погледнете културата на кликбейт и колко много се пише за някого, е като, не, моите приятели трябва да четат тези неща. Аз имам истински най-добри приятели, същите откакто съм на 17", каза тя. "Аз съм истинска майка. Трябва да отида, избирам да отида и да взема децата от училище, но го правя в среда, която е създадена така, че да забравя, че съм истински човек. А как бихте искали някой да се отнася към истински човек в живота ви, за когото ви е грижа, когото обичате или уважавате? И мисля, че има нещо в това, което често се губи."

Меган Маркъл продължи с изповедта си: "И въпреки че по-рано казах, че можеш да разделиш нещата, както казвам, "Това е карикатура". Да. Но децата ми ще видят тези списания и всички знаем, че майките клюкарстват", каза Меган. "И така, трябва да направя избор да живея в този свят като себе си, въпреки целия шум, който се създава. Но може би ще има по-малко шум, ако хората си спомнят, че аз съм истински човек."

Отношенията ѝ с принц Хари

Снимка: Getty Images

Меган и принц Хари се преместиха в родния щат на херцогинята, Калифорния, след като се оттеглиха от кралските си роли в Обединеното кралство през 2020 г., а тя по-рано разказа пред "People" как родният ѝ град Монтесито "пази" семейството ѝ. "След като ни опознаете, мисля, че ще искате да имаме същата нормалност като родители и за децата ни, както и те, въпреки уникалната ситуация, в която се намираме", каза тя за ежедневната им динамика.

За Меган е съвсем нормално да излиза вечер с принц Хари и техните приятели. "Ходим на много вечери и не само в домовете на наши приятели или на частни събития; просто отиваме на ресторант.", каза Меган. "Наистина ми харесва, че можем просто да се забавляваме."

Яна Баярова
