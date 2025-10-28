Сватба като от приказките: Антонио Бандерас омъжи дъщеря си (СНИМКИ)

На 18 октомври 2025 г. младата и амбициозна актриса и предприемачка Стела дел Кармен Бандерас - дъщеря на Антонио Бандерас и Мелани Грифит - официално каза „да“ на своя дългогодишен любим, предприемача Алекс Грузински. Церемонията се състоя в Испания и се превърна в едно от най-елегантните и емоционални звездни събития на годината.

Звездни гости и впечатляваща атмосфера

Сватбата се проведе в историческото абатство Abadía Retuerta LeDomaine – манастир от XII век, превърнат в луксозен хотел, разположен сред живописни лозови масиви близо до Валядолид. Мястото предразполагаше към интимност и романтика – с каменни арки, свещи и мека светлина, които придаваха усещане за приказна тишина и елегантност.

Сред около 200 гости личаха редица известни лица от киното и изкуството. Сред тях бе и полусестрата на булката – актрисата Дакота Джонсън, която пристигна в Испания специално за събитието.

Самият Антонио Бандерас сподели пред медиите, че не е успял да сдържи сълзите си: "Беше много красиво и много емоционално… Изпуснах някоя сълзичка.", казва актьорът, цитиран от "EL PAÍS".

Булката избра ефирна рокля с открити рамене, изработена от дизайнерите на Rodarte, създавана в продължение на девет месеца. За вечерната част тя се преоблече в елегантна шелкова рокля от Jane Booke, която допълни романтичната атмосфера.

Менюто на вечерята включваше гурме изкушения като бадемова супа и див морски лаврак със зелени чушки, поднесени в старинната църква на абатството.

Първият танц на булката с баща ѝ бе на фона на класиката “Moonlight Serenade”, а по-късно Бандерас изненада гостите с импровизирано джаз изпълнение на “Minnie the Moocher”, съобщават от "HELLO!".

Антонио Бандерас и Мелани Грифит, които от години поддържат топли отношения след развода си, споделиха този специален ден рамо до рамо.

Бандерас, видимо развълнуван, казва пред журналистите: "Аз съм андалусиец, актьор… и баща. Това беше буря от емоции!"

Мелани Грифит пък публикува снимка от сватбата в социалните мрежи с надпис: "Истинска любов, силна любов."

