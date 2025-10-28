Войната в Украйна:

Сватба като от приказките: Антонио Бандерас омъжи дъщеря си (СНИМКИ)

28 октомври 2025, 15:25 часа 0 коментара
Сватба като от приказките: Антонио Бандерас омъжи дъщеря си (СНИМКИ)

На 18 октомври 2025 г. младата и амбициозна актриса и предприемачка Стела дел Кармен Бандерас - дъщеря на Антонио Бандерас и Мелани Грифит - официално каза „да“ на своя дългогодишен любим, предприемача Алекс Грузински. Церемонията се състоя в Испания и се превърна в едно от най-елегантните и емоционални звездни събития на годината.

Звездни гости и впечатляваща атмосфера

Сватбата се проведе в историческото абатство Abadía Retuerta LeDomaine – манастир от XII век, превърнат в луксозен хотел, разположен сред живописни лозови масиви близо до Валядолид. Мястото предразполагаше към интимност и романтика – с каменни арки, свещи и мека светлина, които придаваха усещане за приказна тишина и елегантност. 

Сред около 200 гости личаха редица известни лица от киното и изкуството. Сред тях бе и полусестрата на булката – актрисата Дакота Джонсън, която пристигна в Испания специално за събитието.

Още: От развод до нов обет: Бившата съпруга на Кевин Костнър се омъжи за най-близкия му приятел

Самият Антонио Бандерас сподели пред медиите, че не е успял да сдържи сълзите си: "Беше много красиво и много емоционално… Изпуснах някоя сълзичка.", казва актьорът, цитиран от "EL PAÍS".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Булката избра ефирна рокля с открити рамене, изработена от дизайнерите на Rodarte, създавана в продължение на девет месеца. За вечерната част тя се преоблече в елегантна шелкова рокля от Jane Booke, която допълни романтичната атмосфера.

Менюто на вечерята включваше гурме изкушения като бадемова супа и див морски лаврак със зелени чушки, поднесени в старинната църква на абатството.

Първият танц на булката с баща ѝ бе на фона на класиката “Moonlight Serenade”, а по-късно Бандерас изненада гостите с импровизирано джаз изпълнение на “Minnie the Moocher”, съобщават от "HELLO!".

Още: Популярен турски актьор, обичан и от българската публика, се ожени за втори път (СНИМКА)

Антонио Бандерас и Мелани Грифит, които от години поддържат топли отношения след развода си, споделиха този специален ден рамо до рамо.

Бандерас, видимо развълнуван, казва пред журналистите: "Аз съм андалусиец, актьор… и баща. Това беше буря от емоции!"

Мелани Грифит пък публикува снимка от сватбата в социалните мрежи с надпис: "Истинска любов, силна любов."

Още: Ще умра, ако се спра: Антонио Бандерас е на 65, но няма да намали темпото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Антонио Бандерас Мелани Грифит сватба Стела дел Кармен Бандерас
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес