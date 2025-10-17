Притеснявах се за децата, беше травматичен период: Анджелина Джоли с подробности за развода с Брад Пит

След финализирането на развода на Анджелина Джоли и Брад Пит през декември миналата година, съдебната битка между актьорите продължава. В нови съдебни документи Джоли говори открито за "трудния и травматичен период", който е довел до тяхната раздяла. „Събитията, които доведоха до необходимостта да се разделя с бившия си съпруг, бяха емоционално трудни за мен и за нашите деца“, пише Джоли в съдебните документи. „Когато подадох молба за развод, му оставих контрола (и пълното право на пребиваване) върху нашите семейни домове в Лос Анджелис и в Миравал, без никаква компенсация, надявайки се, че това ще го направи по-спокоен в отношенията му с мен след трудния и травматичен период.“

Пит по-рано заведе дело срещу Джоли, след като тя продаде своя дял от френското винарско имение Chateau Miraval, което двамата купиха по време на брака си. По-късно той поиска тя да разкрие имейли, разменени между нея и адвокатския ѝ екип. В ново искане, получено от списание Us Weekly, Джоли твърди, че тази комуникация е защитена от адвокатско-клиентската тайна, и настоява Пит да ѝ изплати 33 000 долара за покриване на нейните съдебни разноски.

Емоционалното въздействие от раздялата

Джоли разкри повече подробности за емоционалното въздействие от загубата на семейния дом. „До днес децата и аз никога повече не сме стъпвали в този имот, имайки предвид връзката му с болезнените събития, довели до развода,“ пише тя. „След раздялата веднага започнах да търся нов дом за мен и децата ни - първоначално наех жилище, докато намеря по-стабилно решение.“

Тя продължава: „Тъй като исках да се уверя, че Брад ще остане важна част от живота на нашите деца, потърсих имот близо до неговия дом. По това време спестяванията ми бяха вложени в Миравал и не бях поискала издръжка или каквато и да е финансова подкрепа от Брад. Бях също много притеснена за здравето на децата ни и затова в продължение на около две години отказвах работа, за да мога да съсредоточа вниманието си върху грижите за тях и тяхното възстановяване.“

Тя заключава: „Поради това не бях в положение да купя сама дом за децата ни в Лос Анджелис. Помолих Брад да ми заеме пари, за да купя жилище, и той се съгласи — с лихва.“

Джоли и Пит се ожениха през 2014 г. след 12 години връзка. Две години по-късно, на 19 септември 2016 г., Джоли подаде молба за развод, след инцидент, случил се на частен самолет, на който пътували с шестте си деца. Джоли твърди, че Пит е проявил агресия към нея и децата им, но по-късно отказва да повдигне обвинения. Двамата постигат споразумение за развода през декември 2024 г., припомня InStyle.

„Не, не мисля, че беше нещо чак толкова голямо“, казва Пит пред списание GQ относно финализирането на развода. „Просто нещо, което трябваше да се случи. От юридическа гледна точка.“

Джоли рядко коментира развода. Последните ѝ публични изявления по темата са от 2017 г., в интервю за BBC. „Това беше много труден период,“ споделя тя. „Много хора се оказват в подобна ситуация… Цялото ми семейство премина през тежко време. Моят фокус са децата ми, нашите деца.“

Тя добавя: „Ние сме и винаги ще бъдем семейство, и именно така се справям. Опитвам се да намеря начин, който да ни направи по-силни и по-близки един с друг".