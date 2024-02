Прокобата на Тейлър Суифт: Излезе ли неин нов албум, някой от кралското семейство умира (ВИДЕО)

В последно време около кралското семейство новините не са никак добри. Освен диагнозата от рак на краля, принцесата на Уелс Кейт Мидълтън беше оперирана и дълго ще се възстановява, а по-рано Сара Фъргюсън - бившата жена на принц Андрю, също обяви, че се лекува от рак.

Според потребители на X, трагедиите на кралското семейство и музикалните триумфи на Тейлър Суифт са свързани. Чупещата рекорд след рекорд поп сензация спечели 14-ата си награда "Грами" в неделя вечерта (4 февруари), само ден преди диагнозата на Чарлз да бъде обявена. На 9 април 2021 г. Суифт издаде албума си "Fearless (Taylor's Version)". Това е същият ден, в който почина принц Филип.

Подобно съвпадение има и миналата година. На 28 август 2022 г. Суифт обяви издаването на албума "Midnights", а кралица Елизабет II почина по-малко от две седмици по-късно - на 8 септември. Сега почитателите на британската корона са загрижени, че следващите албуми на Суифт могат да погубят и други членове на монархията, пише Fakti.

"Тейлър Суифт със сигурност е проклятие за кралското семейство. Всеки път, когато обяви нещо ново, кралското семейство се разболява или умира. Проклятието Тейлър Суифт и Кралското семейство отново е факт", гласят само част от коментарите в социалната мрежа X.

Още едно проклятие тегне над крал Чарлз III - това на диаманта Кохинор. Според любители на теориите на конспирациите именно този легендарен скъпоценен камък е донесъл тежката диагноза на британския монарх.

