Ергенът Кристиян излъга една от жените и я целуна: Мислех, че ще ми разбие носа (ВИДЕО)

06 март 2026, 12:20 часа 0 коментара
В четвъртък, 5 март, риалити форматът "Ергенът" предложи на зрителите неочаквани обрати с участниците и откровени признания. Отново станахме свидетели на индивидуални опознавателни срещи, а вечерта, като по традиция, бе най-напрегнатата и емоционална част от деня. За изненада на всички обаче коктейлът не завърши с Церемония на розата и така водещият Наум даде шанс на всички дами за още една седмица в райската дестинация. 

Вечерни разговори

Разбира се, най-интересните моменти бяха свързани с това кой ерген с коя дама ще се усамоти.

Кристиян не се поколеба и веднага извика на среща Елеонора, с която по-рано доста се сближи. Двамата останаха насаме в романтична обстановка, с чаша шампанско, докато флиртуват. Крис действа смело и със "стар трик" измами фаворитката си, за да я целуне нежно по главата. 

"Мислех, че ще ми разбие носа. Важното е, че се разсмя истински и красиво!", коментира ергенът пред камерите за реакцията на Елеонора. 

По време на коктейла Марин се опита да общува с колкото може повече от жените. Успя да си поговори и с Елеонора, която изглежда, че се притесни заради разликата в годините им. 

Пореден акцент от вечерта отново бе свързан с Кристиян. Мария, която по-рано призна пред останалите жени, че той не е нейният човек, беше откровена отново. Тя заяви, че химията липсва и постави точка на романтичните очаквания.

Ева Петрова
