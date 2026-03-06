Защо Анджелина Джоли повече не откри любовта след Брад Пит?

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

06 март 2026
Анджелина Джоли не е имала романтична връзка, откакто тя и бившият ѝ съпруг Брад Пит финализираха развода си през декември 2024 г., разкрива източник, близък до актрисата пред "People". По думите му, през последните години актрисата е била "изключително заета и съсредоточена", а основният ѝ фокус като самотна майка са били нейните деца. "Запознанствата не са били важни за нея. Тя няма приятел“, казва източникът", цитират източника от изданието. 

"Тя обожава да бъде майка и винаги иска да се увери, че всички се развиват добре. Изглежда, че се справя страхотно", добавя източникът за Джоли.

Джоли и Пит са родители на шест деца: Мадокс (24 г.), Пакс (22 г.), Захара (21 г.), Шайло (19 г.) и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиен.

Припомняме, че 18-годишната Шайло първа промени името си и премахна фамилия си Пит. Наскоро и най-големият син на бившата светска двойка се отрече от името на известния си баща. Стана ясно, че Мадокс, който работи като асистент-режисьор по филма "Couture", с участието на Анджелина Джоли, е премахнал името "Пит" от финалните надписи. 

Снимка: Getty Images

Последната роля на Джоли е много лична история

Последният филм на Джоли, "Couture", имаше световната си премиера на Торонто Интернешънъл Филм Фестивал през септември 2025 г. В "Couture" актрисата играе филмов режисьор, който преминава през развод и в същото време получава диагноза рак на гърдата. Тя описа филма като "много лична история за мен" по време на разговор с "Time France" през декември.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
