Актьорът Джош Дюамел ще става татко на момиче (СНИМКИ)

Американският актьор Джош Дюамел и съпругата му му Одра Мари очакват второто си дете. Любимата на Дюамел отново е бременна и този път ще имат момиче. Носителката на титли за красота сподели щастливата новина в социалните мрежи, като публикува няколко черно-бели кадъра, позирайки с тоалети, които подчертават бременното ѝ коремче. А креативният надпис нямаше как да не остане незабелязан. "Добавяме малко момиче към нашата история… Нямаме търпение да те посрещнем."

Семейството

За Джош и Одра това ще бъде второто им дете. Двамата станаха родители за първи път през януари 2024 година, когато на бял свят се появи синът им Шепърд. Джош е баща и на 12-годишния Аксъл, който е от брака му с певицата Фърги, за която той беше женен 10 години.

Още: Ема Уотсън излиза с милиардер. Разцелува го пред всички (СНИМКИ)

Снимка: Getty Images

Новината за бъдещото момиченце предизвика вълна от поздравления от фенове и колеги на двойката. Дюамел не е коментирал все още публично очакваното ново попълнение в семейството, но преди открито е изразявал радостта си от това да бъде баща и да изживява родителството.

Наскоро той разказа и за първата си среща със сегашната си съпруга, която е с 21 години по-млада от него. Двамата са заедно от около седем години и са се преместили извън Лос Анджелис, за да могат децата им да израснат далеч от блясъка на Холивуд, разкрива актьорът от "Transformers".