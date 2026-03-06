Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Актьорът Джош Дюамел ще става татко на момиче (СНИМКИ)

06 март 2026, 13:03 часа 0 коментара
Актьорът Джош Дюамел ще става татко на момиче (СНИМКИ)

Американският актьор Джош Дюамел и съпругата му му Одра Мари очакват второто си дете. Любимата на Дюамел отново е бременна и този път ще имат момиче. Носителката на титли за красота сподели щастливата новина в социалните мрежи, като публикува няколко черно-бели кадъра, позирайки с тоалети, които подчертават бременното ѝ коремче. А креативният надпис нямаше как да не остане незабелязан. "Добавяме малко момиче към нашата история… Нямаме търпение да те посрещнем."

View this post on Instagram

A post shared by Audra Duhamel (@audramari)

Семейството

За Джош и Одра това ще бъде второто им дете. Двамата станаха родители за първи път през януари 2024 година, когато на бял свят се появи синът им Шепърд. Джош е баща и на 12-годишния Аксъл, който е от брака му с певицата Фърги, за която той беше женен 10 години. 

Още: Ема Уотсън излиза с милиардер. Разцелува го пред всички (СНИМКИ)

Снимка: Getty Images

Новината за бъдещото момиченце предизвика вълна от поздравления от фенове и колеги на двойката. Дюамел не е коментирал все още публично очакваното ново попълнение в семейството, но преди открито е изразявал радостта си от това да бъде баща и да изживява родителството.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Наскоро той разказа и за първата си среща със сегашната си съпруга, която е с 21 години по-млада от него. Двамата са заедно от около седем години и са се преместили извън Лос Анджелис, за да могат децата им да израснат далеч от блясъка на Холивуд, разкрива актьорът от "Transformers". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Джош Дюамел звезди знаменитости бебе връзки
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес