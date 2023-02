Пълен списък на наградите "Грами", Бионсе подобри рекорд

Бионсе спечели наградата за най-добра R&B песен за "Cuff It", запис на електронна денс музика за "Break My Soul", традиционно R&B изпълнение за "Plastic Off the Sofa" и приз за електронна денс музика за седмия си студиен албум "Renaissance", който е номиниран и за албум на годината.

За най-добър нов артист "Грами" получи Самара Джой. За запис на годината отличието получи песента "About Damn Time" на Лизо. "Just Like That" на Бони Райт получи "Грами" за песен на годината.

Адел също грабна заслужено "грамофонче" в категория най-добро поп соло изпълнение за песента "Easy On Me". За R&B изпълнение бе наградена Муни Лонг за "Hrs&Hrs". При рап изпълненията наградата получи Кендрик Ламар за "The Heart Part 5", а в метъл категорията "Грами" получиха Ози Озбърн, който наскоро официално прекрати концертната си дейност, и Тони Айоми за "Degradation Rules". Ози Озбърн получи "Грами" и за най-добър рок албум за "Patient Number 9".

За най-добър рап албум беше отличен "Mr. Morale&the Big Steppers" на Кендрик Ламар. За най-добър латиноамерикански албум пък бе обявен "Un Verano Sin Ti" на Bad Bunny. При кънтри албумите безапелационен победител стана легендата Уили Нелсън с "A Beautiful Time". Пак той получи отличието и за кънтри соло изпълнение за песента "Live Forever".

Хари Стайлс пък грабна приза в поп категорията за албума си "Harry's House". За рок изпълнение бе отличена Бранди Карлайл за "Broken Horses". За алтернативна музика бе отличен албумът "Wet Leg" на Wet Leg. За най-добър прогресив R&B албум приза грабна Стив Лейси за "Gemini Rights". В R&B категорията бе отличен албумът на Робърт Гласпър "Black Radio III"

Сам Смит и Ким Петрас бяха отличени за най-добър дует за общото им парче "Unholy". За най-добро глобално изпълнение "Грами" грабнаха Wouter Kellerman, Zakes Bantwini&Nomcebo Zikode за "Bayethe".

За най-добър комедиен албум бе отличен "The Closer" на Дейв Чапел, за фолк албум "Грами" получи Медисън Кънингам за "Revealer", за най-добра кънтри песен наградата взе Коуди Джонсън за "'Til You Can't".