Рая Пеева прости всички грешки на Явор Бахаров. Не сте ги виждали така (СНИМКИ)

Напук за постоянните слухове за скандали и напрежение между актьорите Явор Бахаров и Рая Пеева, двамата доказват, че любовта им е по-силна от всичко и може да преодолее всяка трудност. Този път двойката привлече вниманието не с поредната драма, а със снимки, които показват колко дълбоки могат да бъдат взаимоотношенията между двама влюбени. И въпреки че не са първите им лични снимки, позирайки щастливи заедно, новите такива ги показват в една различна светлина.

Щастие и усмивки

С няколко кадъра от България и чужбина, Рая отбеляза годишнината си от връзката си с Бахаров, като допълни поста си с кратко мило послание. "Честита годишнина, любов моя. Все още избирам нас… и винаги ще бъде така. Най-доброто тепърва предстои. Обичам те!", написа тя в Instagram.

Още: Гаджето на звездата от "Мамник" Екатерина Лазаревска е известен актьор (СНИМКИ)

Това, което отличава снимките, че актрисата е подбрала най-различни кадри от живота си с любимия, като в детайли показва как се забавляват заедно и се наслаждават на времето си, прекарано в компанията си. На всяка снимка щастието буквално грее на лицата им, а усмивките са задължителна част от всеки един момент.

Изглежда, че звездата от "Майките" определено е простила грешките на Бахаров, а връзката им е по-силна от всякога. Въпреки че актьорът рядко говори за личния си живот, преди време той направи емоционална изповед в телевизионния ефир, по време на която призна, че съжалява за много неща. Още тогава той обясни, че заедно с любимата му Рая Пеева мечтаят да станат родители и се надяват скоро това да се случи. Tой показа, че има сериозни намерения към половинката си, с която е от дълго време, и двамата всъщност са готови за следващата крачка в общия си живот.

Още: Владимир Зомбори и Весела Бабинова се женят. Обявиха кумовете