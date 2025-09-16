Явор Бахаров с откровена изповед за грешките си: За какво съжалява най-много

Актьорът Явор Бахаров рядко говори публично за личния си живот. Сега обаче той открехна завесата за това, като даде емоционално интервю за "Преди обед" по bTV. През годините той често е в центъра на различни скандали, които попаднаха в медийното пространство, като най-вече постъпките му бяха свързани основно с проблеми със закона и неприемливо поведение. Към днешна дата изглежда, че си е извадил поука от всичко преживяно и е категоричен, че не се чувства добре от действията си в миналото.

"Опитах се да си взема урок, доста по-смирен трябва да си в обществото. Старая се да не правя такива провинения. Съжалявам, че толкова пъти съм попадал в такива ситуации, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми. Най-много съжалявам, че съм причинил тези неща", сподели Бахаров пред водещия Петър Дочев.

Още: Анелия с емоционално признание за инцидента, белязал живота ѝ

Мечтите на Бахаров и Рая Пеева

Снимка: Javor Baharov/Instagram

Самият Бахаров разкри, че заедно с любимата му Рая Пеева мечтаят да станат родители и се надяват скоро това да се случи. "Голяма мечта ми е да съм баща и се надявам с Рая да го постигнем. Родителството за мен е едно от важните неща в живота", заяви актьорът. С това той опроверга слуховете за раздяла с половинката му, които доскоро се разпространяваха в мрежата. Бахаров ясно показа, че имат връзка от дълго време, а отношенията им са сериозни и са готови за следващата голяма обща крачка в живота си.

Още: Раздялата, която разтърси Холивуд: Нина Добрев e съсипана след края с Шон Уайт