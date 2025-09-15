Войната в Украйна:

С чар и финес на 50: Дони посвети песен на Нети по случай юбилея ѝ (ВИДЕО)

Нети Добрева е една от най-обичаните и разпознаваеми личности в българската музикална и театрална сцена. С неподражаем глас, енергия и присъствие, тя съчетава артистичен талант с финес и чар. Нети вдъхновява с харизма, позитивизъм и автентичност. Наскоро отбеляза своя 50-годишен юбилей, но тя все още е символ на красота за много дами. А специално за празника нейният любим - музкантът Дони, я поздрави в социалнте мрежи с песен, която ѝ посвети. 

"И без морето мога, и без сърцето мога, и без небето мога, но без теб аз не мога …"

Тази песен написах за теб, мила моя и казва всичко. Останалото е отвъд нотите и думите! Честит Юбилей, мила моя Нети!", написа той към видео със снимки на Нети, което публива в своя Facebook и Instagram профил. 

Пример и вдъхновение

Припомняме, че през 2019 година Нети разкри, че всъщност е осиновено дете, а след това публично реши да разкрие цялата истина и показа биологичната си майка със снимка в социалните мрежи. 

Нети Добрева не е просто талантлива певица и актриса – тя е и вдъхновяващ пример за здравословен и балансиран начин на живот. В ежедневието си Нети залага на чисто хранене, движение, вътрешна хармония и грижа за духа. Йога, разходки сред природата и съзнателно отношение към тялото и ума са част от нейната философия. За нея здравето не е мода, а осъзнат избор, който ѝ помага да бъде пълноценна както на сцената, така и в личния живот.

