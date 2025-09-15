Войната в Украйна:

Европейските борсови индекси започнаха седмицата възходящо

15 септември 2025, 13:55 часа 294 прочитания 0 коментара
Европейските борсови индекси се движат възходящо в първата обедна търговия за седмицата, информира БТА.

Във Франкфурт индексът DAX се покачи с 0,34 на сто до 23 779,86 пункта към 12:30 часа българско време.

Парижкият САС 40 наддаде с 0,97 на сто до 7900,93 пункта, въпреки че в петък рейтинговата агенция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция от AA- на A+. Водещият френски индекс отбеляза най-високо ниво от три седмици на фона на стабилизиране на доходността на френските държавни облигации.

Индексът FTSE MIB в Милано отбеляза растеж с 0,76 на сто до 42 890,18 пункта.

Водещият индекс FTSE 100 спадна с 0,1 на сто до 9273,93 пункта, а швейцарският SMI изгуби 0,16 на сто до 12 174,94 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 се увеличи с 0,62 на сто до 5424,35 пункта, а по-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 - 0,37 на сто до 556,87 пункта.

Акциите на швейцарския банков гигант UBS скочиха с над 1,4 на сто след публикация на "Ню Йорк пост", в която се твърди, че обмисля да се премести в САЩ заради предложенията на швейцарското правителство за нови капиталови изисквания.

