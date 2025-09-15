Войната в Украйна:

15 септември 2025, 13:36 часа 163 прочитания 0 коментара
Режим на водата в Ловеч от днес

От днес (15 септември) в Ловеч се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, съобщават от ВиК АД – Ловеч, цитирани от БТА. Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим. Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

БТА припомня, че от началото на лятото до сега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

Има ли решения

По проблема с водоснабдяването общинските съветници в Ловеч заседаваха извънредно и излязоха с конкретни решения.

Възложено бе на кмета на общината Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от

водоизточници на територията на община Ловеч, да изиска от Вик – Ловеч информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода.

Кметът трябва също да изготви доклад с информация каква част от водопроводната мрежа е подновила Община Ловеч от началото на мандата му, както и програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ловеч липса на вода режим на водата
