"Балканска сватба": Кое е новото момиче до Виктор от "Ергенът" (СНИМКИ)

След емоционалнта среща между Виктор Русиов и баща му, на която станахме свидетели в един от епизодите на "Къщата на инфлуенсърите", сега моделът отново успя да привлече вниманието към себе си. Този път обаче позирайки до чаровна брюнетка, облечена в изтънчена булчинска рокля. Ергенът Виктор изненада последователите си в Instagram, като публикува няколко кадъра с инфлуенсърката Симона Апостолова. Фотосесията включва и луксозна кола, а на някои от снимките двамата се наслаждават на компанията си, хапвайки месни деликатеси.

Към публикацията си Виктор написа само "Баланска сватба", с което предизвика огромно любопитство, а феновете му си задават въпроса дали той е в нова връзка, след като не успя да открие любовта в "Ергенът".

Разбира се, слуховете за това, че Симона е новата любима на Виктор се разпространиха онлайн веднага. Това обаче засега остава само непотвърдена информация. Към момента нито един от двамата не е коментирал публично в какви взаимоотношения са и дали освен работни ангажименти, между тях има нещо повече от колегиалност и приятелство.

Още: Адриана от "Ергенът" забрави Васил: Ето с кого го замени (СНИМКИ)

Повече за Симона

Симона е инфлуенсърка и модел, който работи с различни брандове. Миналата година представавя град Тетевен на конкурса Miss Green Bulgaria 2024. Според информация от разлчини онлайн източници тя е студентка в Университета за национално и световно стопанство, където изучава Международни отношения с немски език. Симона е превърнала своето хоби в професия, работейки като инфлуенсър за различни фирми и с голямо удоволствие помага в рекламата, пишат за нея в Instagram страницата на конкурса Miss Green Bulgaria.