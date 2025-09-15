Войната в Украйна:

"Балканска сватба": Кое е новото момиче до Виктор от "Ергенът" (СНИМКИ)

15 септември 2025, 13:10 часа 0 коментара
"Балканска сватба": Кое е новото момиче до Виктор от "Ергенът" (СНИМКИ)

След емоционалнта среща между Виктор Русиов и баща му, на която станахме свидетели в един от епизодите на "Къщата на инфлуенсърите", сега моделът отново успя да привлече вниманието към себе си. Този път обаче позирайки до чаровна брюнетка, облечена в изтънчена булчинска рокля. Ергенът Виктор изненада последователите си в Instagram, като публикува няколко кадъра с инфлуенсърката Симона Апостолова. Фотосесията включва и луксозна кола, а на някои от снимките двамата се наслаждават на компанията си, хапвайки месни деликатеси.

Към публикацията си Виктор написа само "Баланска сватба", с което предизвика огромно любопитство, а феновете му си задават въпроса дали той е в нова връзка, след като не успя да открие любовта в "Ергенът".

Разбира се, слуховете за това, че Симона е новата любима на Виктор се разпространиха онлайн веднага. Това обаче засега остава само непотвърдена информация. Към момента нито един от двамата не е коментирал публично в какви взаимоотношения са и дали освен работни ангажименти, между тях има нещо повече от колегиалност и приятелство. 

Още: Адриана от "Ергенът" забрави Васил: Ето с кого го замени (СНИМКИ)

Повече за Симона

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Симона е инфлуенсърка и модел, който работи с различни брандове. Миналата година представавя град Тетевен на конкурса Miss Green Bulgaria 2024. Според информация от разлчини онлайн източници тя е студентка в Университета за национално и световно стопанство, където изучава Международни отношения с немски език. Симона е превърнала своето хоби в професия, работейки като инфлуенсър за различни фирми и с голямо удоволствие помага в рекламата, пишат за нея в Instagram страницата на конкурса Miss Green Bulgaria. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Виктор Русинов Симона Апостолова
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес