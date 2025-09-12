Завещанието на Джорджо Армани и възможностите пред компанията му

Покойният моден дизайнер Джорджо Армани е инструктирал фондацията, която ще контролира създадената от него група за луксозни стоки, да продаде дял от 15 на сто в рамките на 18 месеца и по-късно да прехвърли допълнителни 30 на сто до 54,9 на сто на същия купувач между три и пет години след смъртта му. Това се посочва в копие от завещанието му, цитирано от "Ройтерс". Волята на Армани маркира обрат за известната с протекционистичната си политика и държаща на италианските си корени компания, коментира агенцията. Според завещанието като алтернатива може да се прибегне и към първично публично предлагане.

Френските гиганти в сегмента на луксозните стоки LVMH и козметиката L'Oreal, като и лидерът в областта на оптиката EssilorLuxottica ще имат предимство при продажбата на акции според завещанието. EssilorLuxottica е сформирана през 2018 година от сливането на френския производител на лещи Essilor и италианската компания за очила и рамки Luxottica и произвежда очила за луксозни марки като Chanel, Prada и Versace.

Още: Тайното завещание на Армани: Къде отива наследството му

Наследниците трябва да разгледат за бъдеща продажба и други компании в сферата на модата и лукса, с които групата на Armani има търговски връзки.

Повече за компанията на Джорджо Армани

Джорджо Армани беше единственият основен акционер на компанията, създадена с покойния му партньор Серджо Галеоти през 70-те години на миналия век и върху която поддържаше строг контрол - както творчески, така и управленски до смъртта си. Той не е оставил след себе си деца, които да наследят бизнеса, генерирал относително стабилни приходи от 2,3 милиарда евро през 2024 г., но чиито печалби се свиха на фона на широката рецесия в луксозния сектор.

Армани остави компанията на фондацията, членовете на семейството и партньора си Лео дел‘Орко. Ключова роля засега ще играе Дел Орко, партньорът на Армани, когото италианският магнат наричаше своята "дясна ръка", информира Блумбърг.

Под ръководството на Армани компанията успя да остане независима и, както изглежда, в добро финансово здраве. Смъртта му по-рано този месец идва в труден момент за индустрията за луксозни стоки, която беше засегната от по-високите мита и спада в търсенето след пандемията.

Още: Хиляди хора се сбогуваха с Джорджо Армани (ВИДЕО)

В интервю за "Блумбърг нюз" през април 2024 г. Армани каза, че не иска да изключва никакви варианти за бъдещето и от неговите наследници ще зависи да оценят предоставилите се възможности. "Въпреки че независимостта все още може да е двигател на стойността на Armani, това, което винаги е характеризирало успеха на моята работа, е способността ми да се адаптирам към променящите се времена".

Armani постигна смесени резултати, адаптирайки се към променящите се потребителски навици: парфюми като Acqua di Gio, под лиценза на L'Oreal, постигнаха добри резултати в сват, доминиран от онлайн продажбите. На класическите елегантни мъжки костюми, отличителен белег на Armani в апогея на марката, могат да се залагат по-малко надежди при днешния по-небрежен стил на обличане.

Източник: БТА