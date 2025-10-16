Бритни за обвиненията от бащата на синовете ѝ: Писна ми от психологически тормоз

Бритни Спиърс проговори за бившия си съпруг Кевин Федърлайн и предстоящите му мемоари "You Thought You Knew", обвинявайки го в психологическо манипулиране. 43-годишната певица отправи остра критика към 47-годишния Федърлайн и двамата им сина, 19-годишния Шон Престън и 18-годишния Джейдън, след шокиращото му твърдение, че докато били малки тя често ги наблюдавала с нож в ръка, докато спят.

Какво написа засегнатата Бритни

Изпълнителката на хита "Toxic" заяви, че "ѝ е писнало" в емоционална публикация в Instagram в сряда, пишейки, че постоянният психологически тормоз от бившия ѝ мъж е изключително болезнен и изтощителен. Спиърс също така призна, че се чувства "деморализирана" заради разбитите отношения с момчетата ѝ: "Винаги съм се молила и съм искала да имам живот с момчетата си". Съкрушената певица уточни, че е виждала един от синовете си само "45 минути през последните 5 години".

Още: След 2 години: Бритни Спиърс се видя със сина си (ВИДЕО)

"Връзките с тийнейджъри са сложни. Чувствах се деморализирана от тази ситуация и винаги съм ги молила, почти съм ги умолявала да бъдат част от живота ми. За съжаление, те винаги са били свидетели на липсата на уважение, проявявано от собствения ми баща. Те трябва да поемат отговорност за себе си."

Изпълнителката се оплака колко малко е виждала синовете си, заявявайки, че сега тя ще бъде тази, която ще определя правилата за техните посещения.

"Единият ми син ме е виждал само за 45 минути през последните 5 години, а другият само 4 пъти през последните 5 години. И аз също имам гордост. Отсега нататък ще ги уведомявам, когато съм свободна."

Спиърс е категорична, че тя е тази, която "страда" от "белите лъжи" в книгата на Федърлайн.

"Повярвайте ми, тези бели лъжи в тази книга отиват директно в банката и аз съм единствената, която наистина е наранена тук."

Още: Бритни Спиърс разкри защо се е преместила в Мексико (ВИДЕО)

Певицата завършва изявлението си с любов към двамата си сина. "Винаги ще ги обичам и ако наистина ме познавате, няма да обръщате внимание на таблоидите за моето психично здраве и пиене. Всъщност съм доста интелигентна жена, която се опитва да живее свещен и личен живот през последните 5 години. Говоря за това, защото ми е писнало и всяка истинска жена би направила същото."

Припомняме, че Кевин Федерлайн и Бритни Спиърс бяха женени от 2004 до 2007 г. и преживяха тежка битка за попечителство над синовете си Шон Престън и Джейдън Джеймс, която беше спечелена от бившия танцьор.