Войната в Украйна:

Скандални признания: Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в лъжи и изневери

21 октомври 2025, 09:31 часа 0 коментара
Скандални признания: Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в лъжи и изневери

Първият съпруг на Дженифър Лопес коментира наскорошните твърдения на певицата, че никой от четиримата ѝ бивши съпрузи никога не я е обичал истински. Охани Ноа публично заяви, че звездата му е изневерявала по време на брака им. Лопес се омъжи за него през 1997 г. Той я помоли в социалните мрежи да спре да се прави на „жертва“. „Спри да ни унижаваш. Спри да ме унижаваш, като се правиш на жертва. Проблемът не е в нас. Не съм аз. Проблемът си в теб. Не можа да се контролираш“, написа 51-годишният Охани. Той напомни на 56-годишната звезда, че е била омъжена четири пъти и междувременно е имала „безброй връзки“. „Била си обичана многократно. Имала си добри връзки... Като например с мен.“

След това бившият сервитьор заяви, че е бил дълбоко влюбен в Дженифър и се е преместил в друг щат заради нея. „Преместих се, за да те подкрепя, защитавам и грижа за теб. Аз съм любящ и прекрасен човек. Честен, никога не съм лъгал, никога не съм се държал неподходящо, никога не съм ти изневерявал. Отнасях се добре с теб. Бях твърде добър за теб“.

Той отбеляза, че въпреки любовта си, певицата е избрала „богатството и славата“ и му е изневерявала, докато той се е опитвал да спаси връзката до последно: „Ти избра славата и богатството пред нашата връзка. Ти избра да ме лъжеш и изневеряваш. Аз дори се опитах да спася брака. После ме умоляваше да остана женен, за да избегнеш негативната преса, която те тревожеше най-много“.

Още: Дженифър Лопес за развода: Най-доброто нещо, което ми се е случвало

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според Ноа, в крайна сметка той е взел решението да се разведе (11 месеца след сватбата) и световноизвестната звезда трябва да се срамува от миналото си: „Не можех повече да остана и да търпя постоянните лъжи. Затова те напуснах. Просто кажи истината веднъж. Нека хората знаят, че ти си проблемът. Трябва да се срамуваш; трябва да се срамуваш от себе си (не от бившите си)“.

Раздялата

Охани Ноа и Дженифър Лопес се запознават през 1996 г. в ресторант в Маями, където той работи като сервитьор. Двойката се жени в началото на 1997 г., а 11 месеца по-късно Охани подава молба за развод.

Снимка: Getty Images

Още: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно: Какво се крие зад срещата им (СНИМКИ)

Скоро след това певицата започва да се среща с Пи Диди, а след това се омъжва за танцьорката Крис Джъд. Бракът им продължава девет месеца - развеждат се през лятото на 2002 г. След развода Дженифър се запознава с Бен Афлек и до края на 2002 г. двойката обявява годежа си. Те са една от най-красивите двойки в Холивуд, но неочаквано прекратяват годежа си през 2003 г. Година по-късно Лопес се омъжва за приятеля си Марк Антъни, от когото ражда близнаци през 2008 г. - син Макс и дъщеря Ема. Двойката се развежда през 2011 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Дженифър Лопес развод Охани Ноа
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес