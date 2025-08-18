Шокиращо: Измамиха феновете на Вениамин

Талантливият финалист от 13-тия сезон на "Като две капки вода" Вениамин Димитров стана жертва на голяма измама в социалните мрежи. Не само лицето и името му са замесени, но и много от феновете му бяха въвлечени в капана на неподозирана фалшива схема. От няколко месеца насам неизвестни лица използват името и снимките му, за да комуникират с негови последователи и да ги въвличат в съмнителни онлайн схеми, включително искане на пари.

Самият той алармира за случилото се и сподели подробности в интервю за NOVA. „Не се притеснявам толкова за себе си, колкото за хората, които ме подкрепят. Някой се представя за мен и пише на фенове – уж съм аз, уж им благодаря, уж каня на концерти, а всъщност ги подвеждат“, разказа певецът в ефира на предаването "Събуди се" през уикенда.

Снимка: NOVA/стопкадър

Последният сигнал идва от фенове в Бургас, където Вениамин имал концерт. Фалшивият профил ги подтиквал да купуват билети през непроверени платформи, вместо от официалния сайт на събитието.

"Шокиращо е. Хората наистина си мислят, че пишат с мен. И дори започват емоционален диалог, включително с любовни послания", сподели той.

Певецът обясни, че официалните му профили са верифицирани – имат синя отметка. Но често измамниците копират профилната снимка, името и дори стила на публикациите.

"По-възрастните хора трудно различават фалшив профил. Дори приятелки на майка ми ми се обаждат да питат дали наистина съм аз, който им пише", разказва Вениамин.

Апелът на Вениамин

Певецът призова всички свои последователи да бъдат особено внимателни при получаване на съобщения от профили, представящи се за него.

"Ако някой иска пари или праща съмнителни линкове – не съм аз. Моля ви, не отговаряйте и не пращайте нищо", апелира певецът.

Към момента Вениамин не е подал сигнал към полицията, но подчерта, че всекидневно информира феновете си, когато разбере за нов фалшив профил.

"Надявам се да не се стига до институции, но ако нещата продължат, ще се наложи. Това вече не е шега, а реална измама", категоричен е той.

Въпреки ситуацията, Вениамин не се отказва от активността си в социалните мрежи. Отговаря на съобщения, споделя новини около концертите си и държи на връзката с хората, които го подкрепят.