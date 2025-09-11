Смях в "Ергенът: Любов в рая": Участничка не знае името на избраника си (ВИДЕО)

Първата Церемония на розата в "Ергенът: Любов в рая" официално се състоя във вчерашния епизод на романтичното шоу (10 септември). Дамите получиха възможност да заявят своя избор, като дадат червени рози под формата на бутониери. Кулминацията по време на Церемонията бе смехът, който предизвика Емили с думите си. Тя категорично заяви, че нейният избор сред мъжете е Валентин, но за шок на останалите участнички, а и на зритлите, обърка името му. "Моята роза днес отива при Ивайло", заяви Емили, без да да се замисли. Всички започнаха да се споглеждат, а неловката ситуация предизвика подигравки. Въпреки това, Валентин сякаш разбра, че неговата фаворитка говори за него, и решен взе розата.

Дениз избра своя най-близък сред мъжете - Виктор, Габриела даде роза на Джан Микеле, Шермин остана до Красимир който ѝ посвети сонет, Филипа подари роза на Йовица, а Кристина на Петър.

Натали, която се чувстваше раздвоена между Орлин и Калоян, избра артиста. Габи пък, която познаваме от втория сезон на "Ергенът", реши да спаси Калоян, след като Натали не му даде роза.

Последният избор направи Лили, която даде розата си на Пенко. Така Неделчо се превърна в първия участник за сезона, който напуска шоуто.

Новият участник

Стоян Ву e на 37 години от София и е персонален треньор. Майка му е българка, а баща му – виетнамец. За него семейството е на първо място. Обича адреналин и забавления в големи количества.

Не харесва флиртове и свалки между клиент и треньори и никога не си го позволява. Определя се като кавалер от аналоговото време, а не като типичен балкански мъж. Държи жената до него да е дисциплинирана и да има чувство за хумор.

