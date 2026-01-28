Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция

Брус Уилис никога не е осъзнавал, че е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTP), споделя съпругата му Ема Хеминг Уилис. В ексклузивен разговор за подкаста "Conversations with Cam", 47-годипната Ема Хеминг Уилис, даде актуална информация за продължаващата борба на 70-годишния актьор и разкри, че "Брус никога, никога не се е вслушвал". "Мисля, че това е като благословия и проклятие едновременно - той никога не осъзна, че има това заболяване, и наистина се радвам за това. Наистина се радвам, че не знае за него", казва Ема, цитирана от "People".

Bruce Willis’ Wife Emma Says He ‘Doesn’t Know’ He Has Dementia: ‘He Never Connected the Dots’ (Exclusive) https://t.co/07Qyobp02w — People (@people) January 28, 2026

Bruce Willis ‘doesn’t know’ he has dementia, says wife Emma Heming https://t.co/t1cyc8UNxX pic.twitter.com/GiWh7YywVs — Page Six (@PageSix) January 28, 2026

А причината за това се оказва анозогнозия — състояние, при което мозъкът не може да разпознае здравословните си проблеми. Пациентът не осъзнава или отрича наличието на собствено заболяване или увреждане, често след мозъчна травма или при дегенеративни заболявания. Често се наблюдава при хора с психични разстройства.

Както обяснява Ема: "Това е състояние, при което мозъкът не може да идентифицира какво му се случва. Затова Брус и други с анозогнозия мислят, че това е тяхното нормално състояние."

Още: Деми Мур разказа за таен ритуал с Брус Уилис

Снимка: Getty Images

Много хора биха го възприели като отричане: "Хората мислят, че това може да е отричане, като че ли не искат да отидат на лекар, защото си казват: "Всичко е наред, всичко е наред." Всъщност това не е отричане — просто мозъкът им се променя. Това е част от болестта.", допълни жената на Уилис.

Намират начин заедно да се адаптират към ситуацията

Семейството на актьора обяви, че диагнозата е поставена през 2023 г.

Въпреки болестта, Ема подчертава, че Брус "все още силно присъства в тялото си" и обясни, че семейството му "напредва заедно с него". "Адаптирахме се заедно с него."

Още: Дълбока загуба и скръб за семейството на Брус Уилис

"Той има начин да се свързва с мен и с нашите деца, който може да не е същият, както вие се свързвате с ваш близък, но все пак е много красив. Все още е много значимо. Просто е различно. Просто се учиш как да се адаптираш", споделя Ема.