Тейлър Суифт оказала огромно влияние върху живота на Мая Хоук

Мая Хоук доказва, че е истинска фенка на световноизвестната Тейлър Суифт. В скорошно интервю за "Rolling Stone", публикувано на 19 март, актрисата от "Stranger Things", която е певица и композитор, отдаде заслугата на Суифт за това, че е накарала "едно поколение млади хора да слушат музика и да мислят: "О, моят живот може да има значение."

"Моите чувства могат да имат значение и детайлите около тях могат да имат значение, моите лични истории" обясни тя. "Разбира се, това е чеховски подход, но тя ми е повлияла изключително много."

Хоук, чийто предстоящ албум "Maitreya Corso" ще излезе на 1 май, подчерта, че слуша суперзвездата през целия си живот. "Можеш да започнеш която и да е песен от която и да е дума и аз ще мога да разбера коя е и вероятно да я довърша", категорично заяви тя, като отново потвърди, че Суифт е оказала "неоспоримо влияние" върху собствената ѝ музика.

Това обаче не е първият път, в който Мая Хоук хвали изпълнителката на "Cruel Summer". През октомври 2022 г. тя призна, че е превърнала баща си, Итън Хоук , във фен на Суифт, след като му пуснала песента от 2010 г. "Ours" от третия студиен албум "Speak Now".

Влиянието на баща ѝ Итън Хоук

Мая Хоук споделя, че баща ѝ винаги я е напътствал в творчеството, оказвайки голямо влияние. Той ѝ е показвал много песни и изпълнители, които тя все още слуша, обича и цени. Споменът за песента "Ours“ на Тейлър Суифт ѝ е особено ярък - "Отне ми доста време, за да успея да му покажа нещо, което той още не знаеше", продължи тя. "Ours" беше първата песен на Тейлър Суифт, която му изпълних на китара… Той ми каза, че според него е много добра песен", спомня си Мая, която подчерта, че се е почувствала уверена в онзи момент.

Освен подготовката за новия си албум, Мая Хоук наскоро намекна и за някои "тайни" планове за лятото на 2026 г. "Бих искала да ви кажа, но не мога", сподели тя пред "People" по време на премиерата на филма си "Wishful Thinking". "В момента наистина се вълнувам да пусна албума си и да направя малко турне, но това е повече за пролетта. За цялото лято бих искала да ви кажа, но не мога."