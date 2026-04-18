Натали Портман е бременна с третото си дете (СНИМКИ)

Актрисата Натали Портман очаква третото си дете, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, като цитираха представител на кинозвездата. Френският музикален продуцент Танги Дестабъл е бащата. "Просто съм много благодарна. Знам, че това е огромна привилегия и чудо", каза носителката на награда "Оскар" пред списанието "Harper's BAZZAR", разкривайки новината. "С Танги сме много развълнувани".

Портман, която е на 44 години, допълни, че отдавна има отношение към бременността благодарение на възпитанието ѝ като дъщеря на лекар по репродуктивна медицина. "Израснах, като чувах колко е трудно да забременееш", разказа тя пред списанието. "Има много хора, които обичам и които са преживели толкова трудности". Портман отбеляза, че има повече енергия, отколкото е очаквала и допълни, че се наслаждава на всеки миг, тъй като вероятно това ще бъде последната ѝ бременност.

Актрисата има две деца – син Алеф на 14 години и дъщеря Амалия на 9 години от бившия си съпруг Бенжамен Милпие, който е хореограф. Те се разделиха през 2024 г.

Звездата от "Черният лебед" и "Тор" има много отличия, включително "Оскар", награда БАФТА и две статуетки "Златен глобус", припомня БТА.

